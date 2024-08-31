どう考えても異常ではないか？日本の8月は高校野球で明け暮れる。今年は8月7日に開幕して、23日まで開かれていた。ずっとNHKが中継している。全試合をほぼ中継している。今年はずいぶんと見ていた。見終わって、あらためて奇妙な風習だとおもう。開会式から、閉会式まで、全試合が中継されている。定時のニュースのときはEテレに移動して中継を続ける。全選手の全打席、おそらく全投球をも中継しきろうという意志が感じられる。な