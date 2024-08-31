韓国No.1バーガー&チキンのお店で、今年4月に渋谷にオープンした日本での直営1号店!発祥地である韓国では、圧倒的なボリュームと味のクオリティからチキンバーガーの代名詞としても親しまれてるとのこと。今回は人気の『チーズサイバーガー』、7月からの新作『ハニーガーリックサイバーガー』とサイドメニューを合わせて楽しんできまし