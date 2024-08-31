金融市場が落ち着きを取り戻しつつあるなかで、あらためて自身の資産運用のスタイルを見直す必要があるといいます。弱気相場が始まったとき怖い思いをしないためにも、分散投資を実行するという方法があります。フィデリティ・インスティテュートの首席研究員である重見吉徳マクロストラテジストが、分散投資について詳しく解説します。金融市場は落ち着いてきたが…いまこそ「分散投資」を金融市場は、落ち着きを取り戻しているよ