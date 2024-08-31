離婚してひとり親になると、経済的・社会的にリスクを負う日本。離婚に伴う子どもへの影響に対する価値観は、欧米と比較すると大きく異なるようです。本記事では、社会学者で中央大学文学部教授の山田昌弘氏氏の著書『パラサイト難婚社会』（朝日新書）から、離婚を巡るリスクと問題点について解説します。離婚で生じるリスクとデメリット経済的メリットや生活の安定性を考えた場合、「離婚」はどのような意味を持つのでしょう。結