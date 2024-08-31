31日未明、山口市の国道で、歩行者の高齢男性が車にはねられ死亡する事故がありました。歩行者をはねた車はそのまま逃走していて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。事故があったのは、山口市大内氷上の国道262号です。31日午前3時ごろ、「道路に人のようなものが倒れている」と車で通りがかった人から警察に通報がありました。山口警察署によりますと、山口市江良の無職・松西恭英さん76歳が車道上に倒れていて、およそ1