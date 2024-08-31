【ソウル聯合ニュース】韓国のピアニスト、チョ・ソンジンが１０月に来韓する世界的オーケストラのウィーン・フィルハーモニー管弦楽団と協演する。ウィーン・フィルは１０月２３、２５日にソウルの芸術の殿堂コンサートホール、２６日にロッテコンサートホールで公演を行う。チョ・ソンジンは２５日と２６日の公演に出演し、２３日はバイオリニストの五嶋みどりがステージに立つ。指揮はラトビア出身のアンドリス・ネルソンス