サッカーのドイツ1部ボーフムは30日、イングランド3部バーミンガムからMF三好康児（27）を獲得したと発表した。クラブ公式SNSなどで背番号23のユニホーム姿を披露した三好は「ボーフム移籍が実現してハッピー。ブンデスリーガは素晴らしいスタジアムと雰囲気を備えた世界で最高のリーグの一つ。自分のスキルで実力を証明してチームを助けたい」と意気込みを語った。川崎Fの下部組織出身の三好は、15年にトップチームに昇格。