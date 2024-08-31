累計観客動員数490万人、累計興行収入72億円を突破（※8月30日時点）する、大ヒット記録を更新中の映画『キングダム 大将軍の帰還』の第2回応援上映イベントの実施が決定した。【画像】大盛況だった第1回応援上映イベントの様子次回は、9月6日午後7時30分から５都道府県６劇場（北海道・TOHO シネマズすすきの、東京・TOHO シネマズ日比谷、TOHO シネマズ新宿、愛知・ミッドランドスクエアシネマ、大阪・TOHO シネマズ梅田、福