東京ミッドタウン日比谷は10月11日〜27日、"日比谷から始まる体験する映画祭"をコンセプトに、さまざまな新しい映画の楽しみ方を提案するイベント「HIBIYA CINEMA FESTIVAL 2024」を開催する。無料。入退場自由。HIBIYA CINEMA FESTIVAL 2024「HIBIYA CINEMA FESTIVAL」は、 過去6年間で累計約380万人が来場した人気イベント。7回目を迎える2024年は、昨年に続いて「ながらシネマ」をテーマに実施する。"語らいながら"、"くつろぎ