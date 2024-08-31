【モデルプレス＝2024/08/31】9人組ミクスチャーユニットのSUPER★DRAGONの田中洸希、俳優の多和田任益がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日ドラマL枠『シュガードッグライフ』（ABCテレビ：毎週日曜よる11時55分〜／テレビ朝日：毎週土曜深夜2時30分〜）の第5話が、30日に放送される。【写真】田中洸希、あざと男子熱演◆田中洸希＆多和田任益W主演「シュガードッグライフ」20歳の童顔＆低身長で料理上手な大学生・桜庭唯純（