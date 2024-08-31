高松港フェリーが運航再開 31日 高松港を発着するフェリーは台風10号の影響で30日は全便欠航しましたが、31日朝に運航を再開しました。 小豆島フェリーが運航する高松港と小豆島の土庄港を結ぶフェリーは、午前9時の便から運航を再開しました。高速艇は午後1時に運航再開予定だということです。 小豆島の池田港と高松港を結ぶ国際両備フェリーは午前9時30分に高松港発の便から運航を