競泳男子の鈴木が再び強さを見せた。１００メートル自由形（運動機能障害Ｓ４）で今大会二つ目のメダルを手にし、「最善を尽くして取った色（銀）なので気に入っている」。一方で、目標としていた自己ベストにはわずかに届かず、「悔しい」と自分に厳しかった。３年前の東京大会で優勝した種目。水をかく時の左腕の高さを微修正し、スタミナを強化してきた。その成果がこの日のレースで後半の追い上げにつながった。前日は５