伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第23週「女房に惚れてお家繁盛？」が9月2日〜9月6日に放送される。【写真】『虎に翼』第111回場面カットよね（土居志央梨）と梅子（平岩紙）連続テレビ小説『虎に翼』は、女性で日本史上初めて法曹の世界に飛び込んだ三淵嘉子さんの半生をモチーフにした連続テレビ小説第110作目となる物語。伊藤演じる主人公・猪爪寅子が弁護士、そして