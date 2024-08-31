デビュー２５周年を迎える２人組バンド・ポルノグラフィティが、９月１日に故郷の広島・尾道市因島（合併前の因島市）で行う野外ライブ「因島・横浜ロマンスポルノ’２４〜解放区〜」（因島運動公園）について、予定通り開催することを３１日、公式サイトで発表した。同サイトは、因島公演に関して「安全を考慮した上で、当日できうる限りの環境下での実施」になると説明。「台風１０号による公共交通機関の運休・遅延などの影