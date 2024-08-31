ドジャースの山本由伸投手（26）が30日（日本時間31日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で4日ぶりにチームに合流。キャッチボールなどで汗を流した。右肩腱板の損傷で60日間の負傷者リスト（IL）に入っている山本は、28日（同29日）に傘下3A・オクラホマシティーの一員としてリハビリ登板。故障後初の実戦マウンドで2回1安打1失点だった。デーブ・ロバーツ監督が次回も9月3日（同4日）に3Aで3イニング投げるプランを明かし