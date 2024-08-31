JR名古屋駅です。東海地方も各地で大雨になっています。私は午前5時半頃から、この名古屋駅で取材をしていますが、午前6時頃から15分間ほど強い雨が降りました。雨は現在も降り続いています。そして、東海道新幹線は、始発から終日、名古屋と三島の間の上下線で運転を取り止めています。また、三島と東京の間もきょうの午前中は運転を見合わせていて、午後の運行について、JR東海はきょう午前10時半ごろに発表する予定です。名古屋