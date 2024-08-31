【AFP＝時事】イエメンの親イラン武装組織フーシ派（Huthis）が今週、ギリシャ船籍のタンカー「スニオン（Sounion）」に爆弾を仕掛けて爆破した。爆破の様子を捉えたとする写真を29日、公開した。同船は今月21日にフーシ派からの攻撃を受け、紅海（Red Sea）上に取り残されていた。フーシ派が公開した動画には、覆面をした戦闘員らが船に爆弾を仕掛け、それを爆破して炎が上がる様子が映っていた。英国海軍関連機関の英国海運