◇陸上競技Athlete Night Games in FUKUI 2024 -FUKUI 9.98CUP-(30日、福井県営陸上競技場)陸上100メートルでは桐生祥秀選手(28歳、日本生命)がパリ五輪以来となるレースに出場。決勝は10秒62の8着で、小池祐貴(28歳、住友電工)選手が10秒30で優勝を飾りました。予選は向かい風0.6メートルの中、10秒41で組1着。決勝は向かい風2.3メートルとさらに逆風の中、8着でフィニッシュしました。福井の地は、急きょ出場を決めレースへ。東