元人気ライバーの若手キャバ嬢が全国屈指の人気キャバクラでNo.1の伝説を作るために数か月前から準備を積み重ねていると告白。「毎日アフター5、6件行ってる」と殺人的スケジュールを明かした。【映像】アフターする若手TOPキャバ嬢・ゆうめろさん（全身姿も）8月28日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#14が放送。宮古島を舞台に全国屈指の超人気キャバクラ嬢8人が旅ロケ。普段見せない素顔に迫った。MCは狩野英孝、ABEMA・