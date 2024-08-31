九州北部に台風10号が接近していた29日、福岡市の教育委員会は市立の小中学校を休校にせず、給食終了後に一斉下校させると決定していました。しかし当日の朝、暴風警報が発表されたことを受け、方針転換し、児童をいったん登校させた後、すぐに下校させると決め、7時40分ごろに各学校に通知したといいます。この対応に保護者の間では混乱が広がり、批判が相次ぎました。保護者「もう少し早い判断ができなかったのでしょうか