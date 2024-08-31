リーズナブルで使い勝手の良い鶏むね肉は毎日のおかずに役立つ食材♪でも暑い季節のキッチンで焼いたり煮たりするのはちょっと大変。レンチンでおいしく作れる鶏むね肉レシピを探していたら、YouTubeの料理系チャンネル『くまの限界食堂』で「蒸し鶏の梅キュー和え」を紹介していました♪下味を付けた鶏むね肉をレンジで調理して冷たく冷やし、叩き梅かつおきゅうりを乗せたら完成。涼やかに作れてさっぱりと食べられ