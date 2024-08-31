本日8月31日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』は、夏休み恒例の昭和歌謡スペシャルを放送。世界的ヴァイオリニスト・葉加瀬太郎と一児の父でもある俳優・中尾明慶をゲストに迎え、博士ちゃんたちが選んだ「令和の今見てもカッコいい！昭和の歌手ベスト20」が発表される。【映像】サンド伊達、提唱する“カロリー0理論”のせいで地獄行き!? 開き直り「あれは良い嘘です」今回番組では、昭和を愛する平均年齢15