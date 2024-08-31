８月30日の深夜、FC東京はクラブの公式Xに31日に予定されているJ１第29節・サンフレッチェ広島戦に向けたチームの現状について投稿した。FC東京は、29日の昼過ぎに新幹線で広島に向かったものの、台風10号の影響により途中で運転見合わせとなり、同日は急きょ静岡県内で宿泊。その後、30日の動向を以下のように報告した。「チームは現在、東京都内に戻り待機しています。本日朝、一時宿泊先の静岡県から広島県への移動を試みま