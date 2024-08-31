首位・広島に対して1ゲーム差に迫っている2位・巨人。その中で著しい成長を遂げているのが高卒5年目の左腕・井上温大投手です。去年まで通算1勝だった井上投手は、今季20試合に登板し防御率3.08、7勝4敗。自身5連勝中と頭角を現しています。そんな好調の井上投手ですが、7月27日のDeNA戦で投じた1球に阿部慎之助監督が激怒しました。1-0で迎えた3回、2アウト1、3塁の場面で佐野恵太選手を迎えると、初球を外角に外した井上投手。す