R&Jザ・ワークスが運営するcafé accueil 恵比寿は9月1日〜30日、秋の味覚たっぷりのメニューを期間限定で販売する。和栗クリームのマロンパイパンケーキ「和栗クリームのマロンパイパンケーキ」(1,980円)は、アクイーユ初となる"栗"をメインにしたパンケーキ。2種類の栗のクリームと、ほうじ茶や斬新さのあるマスカルポーネを組み合わせた。フレッシュなシャインマスカットをさまざまな形で楽しめるアフタヌーンティー「