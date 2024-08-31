Image: Amazon 今、買うべきイヤホンコレなのでは？さまざまなブランドから多種多様なイヤホンが登場している昨今、どれを選べば良いの？ は本当に難しい問題ですが、もし…1．ノイズキャンセリング要らない2．つけ心地や持ち運びに軽いモデルがいい3．長時間使えるスタミナ性4．なおかつコスパいいやつで！といった条件で探しているなら、こちらをお納めください。 Beats Solo Buds