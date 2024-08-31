ジェンダーレスモデルの井手上漠が、31日放送のテレビ朝日系ドラマ『顔に泥を塗る』(毎週土曜23:30〜)第6話にカメオ出演する。井手上漠＝テレビ朝日提供○■高橋ひかる主演『顔に泥を塗る』SNSで大きな反響を呼んだヨシカズ原作の人気コミック『顔に泥を塗る』(ゼノンコミックス／コアミックス)を実写化する今作は、運命的に出会ったメイク男子・高倉イヴ(木村慧人／FANTASTICS)に施してもらったメイクをきっかけに前に踏み出しは