サッカーのJ1川崎フロンターレは31日、MF瀬古樹（26）がイングランド2部ストークに移籍したと発表した。初の海外挑戦を決断した瀬古は川崎Fでの2年半を振り返り、クラブを通じて「過ごした全ての時間が僕を大きくさせてくれました。これからは今までとは全く異なる、サッカー、言語、文化、環境。川崎フロンターレでの経験と財産を生かし、チャレンジしたいと思います」などと決意を表明した。また、ストークのウォルターズ