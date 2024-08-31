自民党総裁選（９月１２日告示、同２７日投開票）の立候補に向けた動きが活発化しています。ＮＮＮと読売新聞が行った最新の世論調査では、総裁選の投票権を持つ自民党員に近い「自民党支持層」の支持率で、小泉元環境相が石破元幹事長を抜き1位となりました。しかし、党内からは、進次郎氏を“スガジロウ”と揶揄する声も…。日本テレビ政治部の竹内デスクと菅原解説委員の同期コンビが徹底解説します。自民党支持層で石破氏を抜