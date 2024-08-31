気象台は、午前8時56分に、洪水警報を日高町日高、平取町、新ひだか町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・日高町日高、平取町、新ひだか町に発表日高地方では、31日昼過ぎまで土砂災害や河川の増水に警戒してください。胆振、日高地方では、31日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■苫小牧市□大雨警報・土砂災害・浸水31日昼前にかけて警戒1時間最大雨量40mm■