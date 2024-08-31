コメの品薄状態が続くなか、農林水産省は27日、在庫を持つ卸売業者に対し小売店に十分に行き渡るよう要請しました。30日、坂本哲志農水大臣は対応の遅さについて問われると、次のように話しました。坂本農水大臣「卸（業者）の皆さんに末端に届けていただくように申し入れしたことについて、遅きに失したとは思っておりません」早いところでは新米の流通がすでに始まっていて、農水省は、来月中には品薄が解消される見込みだ