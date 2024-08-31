アニメファンに「聖地」として知られる第三セクター・のと鉄道の西岸駅＝石川県七尾市中島町外（そで）＝の寄せ書きノートに、能登の復旧・復興を願うメッセージが続々と書き込まれている。無人駅に置かれた帳面に、アニメ作品中で誕生した言葉を使って、来訪者と地元被災者が、前向きなメッセージ交換を続けている。「離れたくない」「次は命が…」能登被災で苦悩の一家、下した決断同駅は七尾湾岸に位置し、近くの高台から