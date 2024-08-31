佐賀県伊万里市(いまりし)は北部九州の西部に位置し、海や山、豊かな自然に囲まれ、四季折々の美しさが光るまち。緑豊かな山々の新鮮な空気に包まれ、澄んだ水が流れる恵まれた自然環境のなかで育てられた「伊万里牛」や、西日本有数の生産量と品質を誇る「伊万里梨」など、特産品も多彩です。今回紹介する返礼品は、美しく、深い味わいが魅力の「佐賀牛」。「艶さし」と称されるやわらかな赤身の中に、風味漂うきめ細かな脂肪が入