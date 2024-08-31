日本テレビ系大型特番『24時間テレビ47』が、8月31日18:30〜9月1日21:54に放送される。タイムテーブルは、以下の通り。※台風の影響により、放送時間・内容が変更になる可能性あり(左から)総合司会の羽鳥慎一、チャリティーマラソンランナーのやす子、総合司会の上田晋也、水卜麻美アナ○■通し企画・やす子の全国の児童養護施設に募金マラソン（※安全に配慮しながら実施する方法を検討中。市民ランナーの参加イベントは中止）○