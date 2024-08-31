グラビアアイドルの橋本梨菜がこのほど、自身のインスタグラムを更新。ベッドでの大胆ショットとともに、大きな注目を集めた８月を総括した。 【写真】橋本梨菜の大胆なご報告にドキッ ベッドでメガネを着脱したランジェリー姿を披露。文章では「こんにちは8月があっという間に終わりますね」と切り出すと「8月はCM発表会や、SSSのオープニングセレモニーで人生初めてのテープカットをさせていた