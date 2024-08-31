俳優の黒田勇樹（４２）が３１日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「久しぶりにヒゲ剃（そ）ったので、もみあげをルパンの丈に」と記し、夜道で自撮りしたショットをアップした。７月に「離婚してきました」と２度目の離婚を報告した黒田。「彼と彼女の幸せを願います」と短文で元妻らにメッセージを寄せていた。黒田は１９８８年、ＮＨＫ大河ドラマ「武田信玄」の武田信勝役で俳優デビュー。美少年の天