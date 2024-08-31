台風10号は、阿南市沖を東南東に進んでいます。県内に発表されていた土砂災害警戒情報は解除されましたが、引き続き土砂災害に警戒してください。台風10号は現在、阿南市沖を1時間に約10キロの速さで東南東へ進んでいます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。県内では台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。引き続き土砂