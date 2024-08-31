LGBTQのカップルのウェディングをプロデュースしてきた渡部恵理さん。「女性カップルは法律上では結婚できないのに『結婚式』と名付けてしまうと、問題がカモフラージュされてしまうので、『結婚式と呼ばないでほしい』と明確に言われたことがあります。“愛したい人と一緒に生きるんだ”という思いを握りしめられる機会を、小さなセレモニーでも良いから作れたら良いなと思っています」一人ひとりに必要なセレモニーを専門学校の