内閣府は8月30日、企業が自治体に寄付すると税金が安くなる「企業版ふるさと納税」の寄付総額が、2023年度は約470億円だったと発表した。前年度の1.4倍で過去最高を更新し、寄付額の最大9割が減税される現在の優遇措置を5年延長するよう財務省に要望した。ただ制度を不適切に活用した事例も明らかになっており、見直しが迫られている。企業版ふるさと納税は、大都市に集中しがちな企業の税を地方に分配する目的で始まった。地