櫻坂46・田村保乃の2nd写真集（タイトル未定・10月22日講談社より発売）の先行カット第6弾が発表された。【関連】アイスを片手にキラキラスマイル！別の先行カット田村保乃は櫻坂46の2期生。3rdシングル「流れ弾」では自身初の表題曲センターを務め、2023年11月号より女性誌『VOCE』のレギュラーモデルに就任。女性のファンが急増している。サンタフェの市街地から少し車を走らせたこのロケ地は、まさに荒野といった場所。地平線に