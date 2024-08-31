フィッシング対策協議会は、メールに記載されているQRコードから誘導するフィッシングの報告を受けているとし、注意を呼びかけている。 メールの件名例 【重要】不正利用監視通知（三井住友カード） メール・SMSの文面 誘導されたフィッシングサイトで、情報（VpassID、パスワード、会員番号、カード有効期限、セキュリティコード、生年月日、電話番号、メ&#125