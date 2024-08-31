◆米男子プロゴルフツアープレーオフシリーズ最終戦ツアー選手権第２日（３０日、米ジョージア州イーストレイクＧＣ＝７４９０ヤード、パー７１）４位から出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は５バーディー、４ボギーの７０で回り通算９アンダーとし、６６をマークしたトップのスコッティ・シェフラー（米国）と１２打差の８位に後退した。１７アンダー２位にコリン・モリカワ（米国）、１６アンダー３位にザンダー・シャウフェレ