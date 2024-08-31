ＴＢＳ系「中居正広の金曜日のスマイルたちへ」（金曜・午後８時５７分）が３０日に放送され、パリ五輪バレー男子日本代表の石川祐希主将の金言が紹介された。石川は「一つの言葉にとらわれない」が信念。真意について「座右の銘とかあったりする方も多いんですけど、それがめちゃくちゃ大事なのも分かるんですけど。これだけって思ってしまうのが嫌で、その言葉にとらわれてしまうのが嫌なので」と説明。「大事なものはたくさ