◇ナ・リーグドジャース−ダイヤモンドバックス（2024年8月30日フェニックス）ドジャースは30日（日本時間31日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦のスタメンを発表。大谷翔平投手（30）は「1番・DH」で先発出場する。大谷は28日（同29日）のオリオールズ戦で42号本塁打、2盗塁を決め、史上2人目となる「42−42」を達成。MLB史上誰も成し遂げていない「43−43」にダブルリーチとした。前日29日（同30日）の同戦は5打数