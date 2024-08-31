俳優の神田正輝が３１日、ＭＣを務めるテレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。台風１０号の影響でこの日は、通常の大阪ではなく東京のスタジオから神田は、レギュラーで女優の松下奈緒、タレントの勝俣州和らと出演した。ゲストは劇団「ＷＡＨＡＨＡ本舗」に所属する女優の久本雅美と柴田理恵。２人は日光を旅した。日光東照宮などを訪れた２人のＶＴＲ