ベティスは30日、トッテナムからアルゼンチン代表MFジオバニ・ロ・チェルソが完全移籍にて加入することを発表した。現在28歳のロ・チェルソは、母国アルゼンチンのロサリオ・セントラルでプロキャリアをスタート。2016年7月にパリ・サンジェルマン（PSG）と5年契約を締結して欧州上陸を果たした。2018年8月にはベティスへとレンタル移籍。翌年4月に完全移籍へ移行し、8月にトッテナムヘとレンタル加入した。2022年1月から1年半