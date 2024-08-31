台風10号が近づいている和歌山県白浜町から、現在の雨の状況を伝えてもらいます。私は今、和歌山県白浜町の白良浜海水浴場に来ています。10分ほど前から強い風が吹いて、雨が降ってきました。浜の中央には海藻などが流れ着いていて、その場所まで波が来ていたことがわかります。現在、和歌山県では印南町、みなべ町、那智勝浦町などで大雨警報が出ていて、町の宿泊施設にも影響が出ています。私が取材をした旅館では26日からきの