NHKで好評放送中の大河ドラマ「光る君へ」。8月25日に放送された第三十二回「誰がために書く」では、「源氏物語」執筆に着手した主人公・まひろ／紫式部（吉高由里子）が、内裏への出仕に至る過程が描かれた。前回、まひろが書き上げた物語は、藤原道長（柄本佑）を通して一条天皇（塩野瑛久）に献上される。だが、感想を尋ねる道長に一条天皇が返したのは、「忘れておった」の一言のみ。これを受け、道長から「気に入られなか