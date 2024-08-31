気象台は、午前8時41分に、洪水警報を日高町門別に発表しました。また大雨警報（浸水害）をむかわ町、日高町門別、平取町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・日高町門別に発表胆振、日高地方では、31日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。日高地方では、31日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■苫小牧市□大雨警報・土砂災害・浸水31日昼前にかけて警戒1時