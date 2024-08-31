■U20世界陸上 第4日（日本時間31日、ペルー・リマ）20歳未満の世界ナンバー1決定戦で日本勢初となる男子800m決勝に進出した落合晃（18、滋賀学園高）が今大会日本初となる銅メダルを獲得した。注目の女子800mは久保凛（16、東大阪大敬愛高）は6位でメダル獲得はならなかった。跳躍では男子棒高跳で吉田陸哉（19、関西大）が自己ベストを15cm更新する5m40をマークし、この種目、日本過去最高の銀メダル。4位には村社亮太（19、日大